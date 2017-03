Der Baumfrosch (Hypsiboas punctatus) ist in den südamerikanischen Tropen weit verbreitet und kommt selbst in Städten vor. Und unter normalen Lichtbedingungen wirkt er auch recht gewöhnlich mit seiner grünen Haut, die von kleinen roten Punkten übersät ist - ein Frosch wie viele andere seiner Laubfroschfamilie auch. Doch unter UV-Licht ändert sich dies dramatisch. Denn dann beginnt er zu hell grün und blau fluoreszieren, wie Julían Faivovich und Carlos Taboada von der Universidad de Buenos Aires mit ihrem Team herausgefunden haben. Der kleine Lurch ist das erste Amphibium mit dieser Eigenschaft, das bislang bekannt geworden ist: Seine Haut absorbiert also Licht mit kurzer Wellenlänge und strahlt es längerwellig wieder ab - was unter Landtieren relativ selten vorkommt und bislang laut den Wissenschaftlern nur bei Papageien und Skorpionen nachgewiesen wurde, während Fluoreszenz bei Meerestieren regelmäßig auftaucht. Sogar Meeresschildkröten leuchten, wie 2015 entdeckt wurde. Im Gegensatz zur Bioluminszenz erzeugen die Tiere das Licht jedoch nicht selbst, weshalb Fluoreszenz nicht in völliger Dunkelheit stattfindet. Um das Licht umzuwandeln und wieder zu emittieren, setzt Hypsiboas punctatus auf im Tierreich bislang einzigartige fluoreszierende Moleküle namens Hyloin-L1, Hyloin-L2 und Hyloin-G1, die in seiner Haut, dem Lymphgewebe und Drüsensekreten vorkommen - und das überraschend leuchtstark sei, so die Forscher: Es gibt etwa 18 Prozent des Lichts eines hell leuchtenden Vollmonds ab und lockt damit womöglich Partner an.