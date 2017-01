Am 15. Januar 2017 nahm der im November 2016 gestartete NASA-Satellit GOES-16 seine ersten Bilder auf - darunter diese Echtfarbenaufnahme der ganzen Erde. Zu sehen sind Nord- und Südamerika, die karibischen Inseln und am äußeren Rand sogar noch die Westküste Afrikas. Quer über den nordamerikanischen Kontinent zieht sich ein Sturmsystem, das am 15. und 16. Januar schwere Eis- und Schneestürme im Mittleren Westen der USA verursachte . Knapp unterhalb des Bildzentrums spiegelt sich die Mittagssonne im Pazifik. Der neue Satellit bietet mit einem Kilometer pro Bildpunkt im sichtbaren Licht eine viermal so hohe Auflösung wie seine Vorgänger und hat 16 statt 5 Farbkanäle, was sich im Vergleich des neuen Bilds mit einer Aufnahme eines der älteren GOES-Satelliten zeigt . GOES-16 fotografiert damit genauso scharf wie die MSG-Wettersatelliten der ESA.