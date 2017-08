Epigenetik: Epigenetisch leuchtende Wurmgenerationen

Im Inneren dieser Fadenwürmer leuchtet heranwachsender Nachwuchs - was hübsch anzusehen ist, ein Team von Genetikern aber ziemlich verblüfft hat. Denn eigentlich hätten die Zellen der ungeborenen Wurmgeneration dunkel bleiben sollen: Die Forscher hatten zwar in die Wurmelterngeneration ein mutiertes Gen eingebaut, das Heterochromatin, also die Erbgutstruktur umgekrempelt und die Fluoreszenz angeschaltet. Dieses Gen fehlte aber den jungen Würmern. Sie und noch vier weitere Generationen leuchten trotzdem, so die Forscher , weil sich die angestoßenen epigenetischen Prozesse unabhängig von der DNA-Struktur weitervererben.