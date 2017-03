Mit einer neuen Methode haben amerikanische Neurowissenschaftler drei überraschend weit verzweigte Neuronen in einem Mäusehirn sichtbar gemacht. Eine der Nervenzellen umrankt sogar die gesamte äußere Region des Denkorgans. Die Neuronen gehören zu einer Hirnschicht namens Claustrum, in der Christof Koch und seine Kollegen vom Allen Institute for Brain Science in Seattle den Ursprung des Bewusstseins vermuten. Die neue Technik zur Neuronen-Rekonstruktion stellte Koch im Februar auf einer Fachkonferenz der amerikanischen BRAIN-Initiative in Bethesda im US-Bundesstaat Maryland vor. Demnach züchteten die Hirnforscher eigens für ihren Versuch Mäuse, in denen ein bestimmter Wirkstoff gezielt Gene in den Neuronen des Claustrums aktivierte. Mischte man den Tieren diese Substanz ins Essen, produzierten die Nervenzellen entlang ihrer ganzen Ausdehnung ein grün fluoreszierendes Protein. So konnten die Forscher den Verlauf der Neuronen anhand von 10 000 Querschnittsbildern des Mäusehirns rekonstruieren.