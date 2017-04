Das Weltraumteleskop Hubble dient nicht nur zur Erforschung von Sternen, Gasnebeln und Galaxien, sondern wird auch auf Objekte in unserer kosmischen Heimat, dem Sonnensystem gerichtet. Im Rahmen von systematischen Beobachtungen der Riesenplaneten im äußeren Sonnensystem blickte das Weltraumteleskop am 3. April 2017 auf den Jupiter und fotografierte ihn mit seiner Weitfeldkamera 3 im sichtbaren Licht. Es zeigt den Gasriesen annähernd in echten Farben, lediglich der Kontrast wurde für die Wiedergabe angehoben, um mehr Details seiner dynamischen Atmosphäre sichtbar zu machen. Das rote "Auge" unten links ist der Große Rote Fleck, ein gigantischer langlebiger Wirbelsturm, der seit mehreren Jahrhunderten beobachtet wird. Jupiter hat etwa den elffachen Durchmesser unserer Erde und enthält rund das 318-fache ihrer Masse.