Mit einer Größe von gerade einmal 13,6 Millimetern zählt der Vijayan-Nachtfrosch (Nyctibatrachus pulivijayani) zu den kleinsten Fröschen der Welt. Ein Team um Sonali Garg von der Universität in Delhi entdeckte den Winzling gemeinsam mit sechs weiteren neuen Froscharten vor Kurzem in einem Gebirge im Westen Indiens . Die Vertreter von insgesamt vier der sieben Arten sind dabei so klein, dass sie bequem auf eine Münze oder einen Daumennagel passen. Die neu entdeckten Amphibien gehören allesamt zur Gattung Nyctibatrachus, die damit nun 35 verschiedene Spezies umfasst, und verstecken sich bevorzugt in Sumpflandschaften und unter feuchtem Laub. Das könnte - neben ihrer Größe - der Grund dafür sein, dass sie Wissenschaftlern so lange verborgen blieben.