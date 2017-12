© DESY / R. Schaaf

Am 6. April 2018 haben Abonnenten die Gelegenheit, das Deutsche Elektronen-Synchotron (DESY) in Hamburg kennenzulernen. Der ca. dreistündige Besuch vermittelt umfangreiche Einblicke in die Arbeit des Forschungszentrums für Elementarteilchenphysik. Nach einem einführenden Vortrag werden die Teilnehmer in Gruppen zu den Experimentierstätten geführt.

Die Tour ist ca. 1,5 Kilometer lang und führt größtenteils über unebenes Außengelände. Für den Besuch des HERA-Tunnels müssen Treppen über sieben Stockwerke gelaufen werden. Teilnehmer sollten daher gut zu Fuß sein und flache, bequeme Schuhe tragen.

Verbindliche Anmeldung:

6. April 2018, 14:00 Uhr

Die Teilnahme an der Führung ist für alle Abonnenten von Magazinen des Verlages Spektrum der Wissenschaft kostenfrei, die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Personen begrenzt. Wenn mehr als 60 Anmeldungen eingehen, entscheidet das Los. Aufgrund des begrenzten Platzangebots ist es leider nicht möglich, Begleitpersonen mit anzumelden.

Alle weiteren Informationen (z.B. Treffpunkt) gehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig zu. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen. Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2018.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: plus@spektrum.de