Wissenschaft in appetitlichen Häppchen

Um 19.30 Uhr macht der Veranstalter die Tür auf für das Event, das um 20 Uhr beginnen soll – und sieben Minuten später schon wieder zu. Wegen Überfüllung. Der große Andrang hat am vergangenen Donnerstag (1. 2. 18) die "Mathematik-Informatik-Station" (MAINS) der Heidelberg Laureate Forum Foundation in Heidelberg aus allen Nähten platzen lassen. Allem Anschein nach war es die Kombination aus dem Thema "Künstliche Intelligenz" zusammen mit einer neuen Präsentationsform. Die "Science Notes" bieten Wissenschaft in mundgerechten Häppchen – fünf Vorträge zu je 15 Minuten – und in "Clubatmosphäre", das heißt mit Pausenbeschallung aus dem handgesteuerten Synthesizer.

Letzteres ist nichts für einen alten Knacker wie mich, der sich lieber mit den anderen Besuchern unterhalten hätte. Und offen gestanden war ich skeptisch, wie das gehen sollte: ein so großes und schweres Thema wie Künstliche Intelligenz in fünf Viertelstündchen zu packen.

Es stellt sich heraus: Es geht, und zwar sogar richtig gut. Ich muss mich bloß von meiner Printredakteurs-Grundhaltung lösen und vor allem von dem Anspruch, die Sache vollständig zu beschreiben und möglichst nichts unerklärt zu lassen. (Das dauert ein Weilchen, nachdem ich gerade erst zu just diesem Thema einen umfangreichen Artikel mit Zubehör bearbeitet habe.) Stattdessen gibt es Schlaglichter!

Zum Auftakt entwirft Christian Bauckhage vom Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS) in St. Augustin bei Bonn ein Bild einer goldenen Zukunft. In der Tat hat die Künstliche Intelligenz, nachdem sie vor Jahren aus einem langen Dornröschenschlaf erwachte, in jüngster Zeit revolutionäre Fortschritte zu verzeichnen. Wesentliche, aber keineswegs einzige Triebkraft dieses Fortschritts sind die künstlichen neuronalen Netze, vor allem in der vielschichtigen ("tiefen") Version. Da häufen sich in der Zeittafel in den letzten Jahren die "Kränkungs"-Ereignisse: Ein Weltmeister nach dem anderen (Schach, Jeopardy, Poker, Go) muss sich der Maschine geschlagen geben.