Warum sollten wir es nicht zugeben? Als Oliver Sacks 2003 seinen "Fall Anna H." in "Gehirn&Geist" aufrollte, waren wir schon ein wenig stolz: der berühmteste Neurologe der Welt als Autor in unserem damals knapp ein Jahr alten Magazin! Die Geschichte einer Pianistin, die auf Grund einer fortschreitenden Alexie zunächst keine Noten und später auch keine Briefe mehr lesen konnte, war ein typisches Beispiel für Sacks’ unverwechselbare Prosa: einfühlsam geschrieben und dabei wissenschaftlich fundiert - ein Stück Literatur, nicht nur eine Patientenstory.

Es war diese unnachahmliche Auseinandersetzung mit Schicksalen und neurowissenschaftlichen Phänomenen, die Oliver Sacks zum international geachteten Sachbuchautor und Publizisten gemacht hat. Als er im ­August 2015 verstarb, trauerten Leser weltweit um ihn. Bis zuletzt hatte er noch an einem neuen Band über die schöpferische Gabe des Gehirns geschrieben. Nachdem seine engsten Mitarbeiter das Buch aus Sacks’ Nachlass nun fertig gestellt haben, erscheint es demnächst unter dem Titel "Der Strom des Bewusstseins" auch auf Deutsch. In diesem Heft legen wir Oliver Sacks’ Gedanken über die kreative Kraft des Gehirns als ex­klusiven Vorabdruck vor - unsere Würdigung dieses großen Wissenschaftsautors, der 82 Jahre alt wurde.

Stolz sind wir auch auf einen unserer jüngsten Autoren, Theodor Schaarschmidt. Der Psychologe, der 2014 seine ersten journalistischen Erfahrungen als Redaktionspraktikant bei uns sammelte, wurde am 19. Oktober in Berlin mit dem Georg von Holtzbrinck Preis für Wissenschaftsjournalismus in der Kategorie Nachwuchs ­ausgezeichnet. Regelmäßige Leserinnen und Leser kennen seine hervorragend recherchierten Artikel. Erst im letzten Heft hatte er kritisch über die Auswirkungen der Antipsychiatrie-Bewegung der 1970er Jahre berichtet. Der renommierte Preis wurde ihm verliehen für seine "Gehirn&Geist"-Texte über methodische Schwächen in Hirnforschungsstudien zu Geschlechtsunterschieden (Heft 12/2015), die Folgen von rechtem Hass im Internet (Heft 5/2016) sowie über die Auswirkungen von Macht (Heft 8/2016).

Ausgezeichnet! (kostenfrei) 3

Das kreative Selbst 12 Seine einfühlsamen Fallgeschichten machten den 2015 verstorbenen Neurologen Oliver Sacks weltberühmt. In seinem letzten Werk widmet er sich der Kreativität.

Wunder des Alltags 20 Wann empfanden Sie das letzte Mal Ehrfurcht? Und hat Sie das beglückt oder eingeschüchtert? Forscher loten das Potenzial solcher Erfahrungen für Gesundheit und Wohlbefinden aus. Das Island-Experiment 26 Nirgendwo in Europa konsumieren Jugendliche so wenig Drogen, Alkohol und Zigaretten wie in Island. Denn vor Jahren ergriff der Staat drastische Maßnahmen zur Suchtprävention.

"Die Angehörigen entscheiden, wie viel sie wissen wollen" 34 Die Hamburger Psychologin Angélique Mundt überbringt gemeinsam mit Polizisten Todesnachrichten. Sie empfiehlt: wahrheitsgemäß informieren – aber Zeit zum Luftholenlassen.

Der Stoff, aus dem Erinnerungen sind 40 Manche Erlebnisse sind unvergesslich, sie brennen sich geradezu in das Gedächtnis ein. Doch wie speichert das Gehirn neu Gelerntes überhaupt ab?

Fördert Hypnose verschüttete Erinnerungen zu Tage? 48 Findet man in Trance wirklich Zugang zu längst Vergessenem oder handelt es sich dabei um einen Mythos? Der Psychologe Dirk Revenstorf bringt Licht ins Dunkel.

Hirnforschung Scharfsinniger Hirnspalter 52 Bekannt wurde der Nobelpreisträger Roger Sperry für seine Split-Brain-Versuche zur Spezialisierung der Hirnhälften. Aber wir verdanken dem Neuroforscher noch weitere Einsichten.

Medizin Bewegung per Gedanken 60 Ian Burkhart ist querschnittsgelähmt. Doch dank eines Computerchips in seinem ­Gehirn kann er wieder einen Arm bewegen. © O Lypa / Getty Images / iStock

Gespür für Lebendiges 68 Schon Neugeborene können Lebewesen von Dingen unterscheiden. Bei Babys mit erhöhtem Autismusrisiko scheint diese Fähigkeit jedoch schwächer ausgeprägt zu sein.

Eltern am Ende ihrer Kräfte 74 Völlig erschöpft und ausgebrannt: Für manche Väter und Mütter wird das Elternsein zur Qual. Fehlt ihnen die nötige Unterstützung, kann das in ein Burnout-Syndrom münden.