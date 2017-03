Seit Jahren fahre ich meist mit dem Fahrrad zur Arbeit, sofern die Wetterverhältnisse nicht allzu wüst sind. Aber als letztes Jahr Verlag und Redaktion umzogen, hatte dies für mich einen bedauerlichen Nebeneffekt: Mein Anfahrtsweg wurde fast doppelt so lang. Das machte das Strampeln auf die Dauer dann doch etwas mühsam; ich war halt noch nie ein großer Sportler. Trotzdem: Radfahren ist eine wunderbare Art, sich fortzubewegen – und obendrein die energetisch effizienteste, die der Mensch je entwickelt hat. Mit ihr setzen wir rund ein Viertel der mit unserem Stoffwechsel erzeugten Energie in eine mechanische Form um, die uns vorwärtsbringt. Dieser Wirkungsgrad liegt wesentlich höher als etwa beim Gehen oder Laufen. Weitere faszinierende Details zu den physikalischen Besonderheiten des Radfahrens finden Sie ab S. 74 in einer Spezialausgabe unserer beliebten Rubrik "Schlichting!" anlässlich des 200. Geburtstags des Zweirads in diesem Jahr.