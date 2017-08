Ferienzeit ist Schmökerzeit. Das war auch schon in meinem Studium so: Als ich 1991 in der Stadtbücherei nach geeigneter Lektüre für den Sommerurlaub stöberte, entdeckte ich in der Ecke mit den Neu­erscheinungen den viel versprechenden Titel "DinoPark" von Michael Crichton. Der Roman sollte gut zwei Jahre später als Vorlage zu Steven Spielbergs Kinohit "Jurassic Park" zu Weltruhm gelangen; damals war er eher noch ein Geheimtipp. Besonders interessant fand ich natürlich die wissenschaftlichen Facetten der Story - befand ich mich doch gerade mitten in meinem Biochemiestudium. Zentral für die Handlung ist eine fiktive molekularbiologische Technik, mit der Saurier-DNA aus in Bernstein erhaltenen Stechmücken voller Dinoblut gewonnen wird.