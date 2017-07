Was treibt den Menschen an? Der Wille zur Lust, meinte Sigmund Freud. Der Wille zur Macht, konterte Alfred Adler. Der Wille zum Sinn, war Viktor Frankl überzeugt, der Begründer der "Dritten Wiener Schule der Psychotherapie". Jeder Mensch sei frei, sich selbst zu transzendieren, sogar noch der elendste entrechtete Gefangene. Wegen seiner jüdischen Herkunft war Frankl von 1942 bis 1945 in vier Konzentrationslagern der Nationalsozialisten inhaftiert, nachdem er sich in den 1930er Jahren als junger Nervenarzt in Wien auf die Behandlung suizidaler Frauen spezialisiert hatte. Noch in ausweglos erscheinenden Situationen könne ein Mensch seine Lage ganz verschieden beurteilen und ihr einen Sinn abgewinnen, so seine tiefe Überzeugung.