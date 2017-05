Astronomen und Quantenphysiker lösen die letzten Rätsel

Astronomen errichten immer gewaltigere Teleskope und stoßen weiter in die Tiefen des Kosmos vor als je zuvor. Sie hoffen, damit endlich einige der wichtigsten offenen Fragen zu beantworten: Was ist die Ursache der geheimnisvollen Kraft, die unser Universum auseinandertreibt? Woraus besteht die unsichtbare Dunkle Materie? Welche Prozesse laufen in Schwarzen Löchern ab? Und deuten einige dieser Phänomene vielleicht gar auf die lang ersehnte Verbindung zwischen Quantenmechanik und Gravitation?

Das Sonderheft "Die Struktur des Kosmos" ist eine Artikelzusammenfassung aus "Spektrum der Wissenschaft" zum aktuellen Stand der Forschung in der Kosmologie, Quanten- und Astrophysik.

(26. Mai 2017)

Weitere Informationen finden Sie im Editorial des Heftes.