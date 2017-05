Es ist der 25. April, der Vorrat an Schokoladenostereiern und -hasen auf meinem Schreibtisch neigt sich dem Ende. Vielleicht sollte ich mich mal wieder auf die Waage stellen, um zu sehen, welche Spuren die Schlemmerei hinterlassen hat: ein, zwei Kilo plus oder mehr?

Nur was ist das überhaupt, ein Kilogramm? Dazu gibt es eine simple Antwort: das, was ein unscheinbarer Metallzylinder in einem Tresor am Rande von Paris wiegt - das legendäre Urkilogramm von 1889. Leider wird diese Definition den Ansprüchen von Forschern immer weniger gerecht. Denn offenbar verliert der Zylinder aus rätselhaften Gründen ganz allmählich an Masse. Im Zeitalter der Nanotechnik ist eine Abweichung auch nur im Mikrogrammbereich einfach nicht mehr tragbar. Daher wollen Experten das Kilogramm auf eine solidere Basis stellen, indem sie es mit dem planckschen Wirkungsquantum verknüpfen, einer physikalischen Naturkonstanten. Nur müssen sie dessen Zahlenwert dazu erst einmal wirklich exakt bestimmen. Der langwierige Prozess ist jetzt in die heiße Phase eingetreten, und Sie sind sozusagen live dabei!

Ab S. 46 beschreibt Tim Folger den langen Weg vom Urkilogramm bis zur für 2018 geplanten Neudefinition. Ziel ist es, drei voneinander unabhängige, praktisch identische Bestimmungen für die Planck-Konstante zu bekommen, um dann auf dieser Grundlage das Kilogramm präzise festzulegen. Der Zeitplan sieht vor, dass die entsprechenden Fachpublikationen bis zum 1. Juli 2017 eingereicht sein sollen: nach aktuellem Stand - Ende April - ein ambitioniertes, aber noch realisierbares Unterfangen, wie der maßgeblich beteiligte deutsche Metrologe Horst Bettin im Interview ab S. 54 verrät. Es bleibt also spannend - auch für uns Redakteure. Es gab intern heiße Diskussionen darüber, ob wir den Artikel in diesem Heft überhaupt drucken sollen. Wird er bereits in einigen Aspekten überholt sein, wenn Sie ihn lesen? Um Sie möglichst dicht am Puls der Forschung zu informieren, haben wir das Risiko in Kauf genommen.

Wenige Tage bevor diese Ausgabe am Kiosk erscheint, soll ein Treffen des Consultative Committee for Mass and Related Quantities stattfinden, das vermutlich eine Empfehlung formulieren wird, wie das Ganze weitergehen soll. Bis zum Herbst könnte dann Klarheit darüber herrschen, ob das Kilogramm tatsächlich 2018 neu definiert wird - oder ob der alte Metallzylinder in Frankreich noch etwas länger seinen Dienst verrichten muss.

Herzlich, Ihr

Hartwig Hanser

Inflationsmodell in der Kritik: Viele Astronomen nehmen an, nach dem Urknall habe sich das Universum schlagartig aufgebläht. Neue Messungen und Argumente erschüttern die Grundlagen dieser Hypothese.

Gaias erster Sternkatalog: Seit 2014 vermisst der Gaia-Satellit der ESA die Sterne der Milchstraße genauer als je zuvor. Die Daten enthalten handfeste Überraschungen.

Wiederbelebung bei Bärtierchen: Ein spezielles Protein schützt sie vor Strahlungsschäden. Daher überstehen diese winzigen Überlebenskünstler sogar im Weltraum.

Quantenmaterie in endloser Schwingung: Forschergruppen erzeugen exotische Strukturen, sogenannte Zeitkristalle: Muster in Quanten­systemen, die sich mit der Zeit wiederholen.

Abelpreis für Yves Meyer: Die Norwegische Akademie der Wissenschaften verleiht den Abelpreis an den französischen Forscher Yves Meyer für die mathematische Theorie der Wavelets

Der Erde wird das Wasser knapp: Nur eine hochmoderne Landwirtschaft kann die wachsende Weltbevölkerung ernähren. Doch intensive Bewässerung bringt die Lebensgrundlage der Menschheit in Gefahr.

Spenderorgane aus Tieren: Indem sie menschliche Körperteile in Schweinen, Kühen und anderen Tieren züchten, wollen Forscher dem dramatischen Mangel an Spenderorganen begegnen.

Epigenetik für Fortgeschrittene: Auch die Abschriften von Genen tragen wichtige Signaturen und zwar mehr als gedacht. Aber auch die davon abgelesenen RNA-Moleküle sitzen voller unterschiedlichster Markierungen

Ozean in Aufruhr: Das Südpolarmeer nimmt gewaltige Mengen an Kohlenstoff und Wärme auf. Aktuellen Messdaten zufolge könnte sich das demnächst ändern.

Das neue Maß der Masse: Seit 1889 bestimmt ein Zylinder in einem Tresor in Paris, wie schwer ein Kilogramm ist. Die Arbeit an einer neuen Definition geht nun auf die Zielgeraden.

"Auf den ersten Blick versteht das niemand": Der Metrologe Horst Bettin leitet ein Team deutscher Metrologen, das an einer alternativen ­Festlegung für das Kilogramm beteiligt ist.

Lichtbahnen über den Wellen: Spiegelungen auf unruhigen Gewässern produzieren seltsame Streifen.

Wollen wir ewig leben?: Wenn unser Bewusstsein in einem Computer beliebig lange fortleben könnte, brächte dies manche Fragen und Probleme mit sich.

Apokalypse oder Aufbruch?: Wir Menschen haben ­begonnen, das System Erde zu dominieren. Wird das gut gehen?

Wunderwelt der gleichkantigen Polyeder: Die Bedingung "gleich lange Kanten" lässt Raum für eine Vielfalt von Formen, die nur mit äußerster Mühe im Zaum zu halten ist.

