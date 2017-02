Ich habe zweimal im Jahr Geburtstag. Es sei denn, der Fastnachtsdienstag liegt auf dem 15. Februar. Dann fallen beide zusammen. Als "gebürtigem Jeck" wurden mir während meiner Kindheit im Rheinland allerlei Erwartungen entgegengebracht. Sogar von Lehrern bekam ich zu hören, einem Jungen wie mir müssten Frohsinn und ­Humor ja wohl im Blut liegen. Allerdings habe ich keine nachhaltige Feierlaune für meinen "zweiten Geburtstag" entwickelt, zumal ich inzwischen längst in der karnevalistischen Diaspora wohne. Über die Jahre ist der Faschingsdienstag als besonderer Tag für mich immer mehr verblasst.

Seine traditionsreiche Bedeutung erhielt er in der Spätantike. Seit fast eineinhalb Jahr­tausenden markiert der Tag den Übergang zur Fastenzeit, die mit Aschermittwoch einsetzt und bis Ostern andauert. Dem wichtigsten christlichen Fest sollten 40 Tage Verzicht auf Speise vorausgehen, so wie Christus selbst nach Überlieferung des Neuen Testaments 40 Tage in der Wüste gefastet hat.

In vielen Religionen geht die Enthaltsamkeit mit innerlicher Reinigung, Buße und Gebet einher. Nichts zu essen soll uns stärken, so der zunächst paradox anmutende Gedanke. Doch längst weiß die moderne Medizin, dass Fasten tatsächlich allerlei positive Effekte hat. Rheumatiker und Bluthochdruckpatienten etwa können so ihre Symptome lindern. Darüber hinaus berichten etliche Fastende von mehr Konzentrationsfähigkeit und einer gehobenen Grundstimmung bis hin zu Glücksgefühlen, wenn sie den Stoffwechsel für einige Tage in den Sparmodus bringen. Es müssen ja nicht gleich 40 sein. Für viele Ärzte steht außer Frage: Das kontrollierte Hungern wirkt positiv auf Gehirn und Gemüt - aber über welche Mechanismen? Und wie sollten wir fasten? Unsere Autorin Ulrike Gebhardt trug zusammen, was wir über die physiologischen Zusammenhänge von Nahrungsverzicht, Hirnstoffwechsel und Psyche wissen. Am Ende ihres Artikels ab S. 12 steht für mich die Erkenntnis: Fasten kann sich ähnlich positiv auf Körper und Geist auswirken wie Sport.

In vielen Ländern trägt mein "zweiter Geburtstag" die Bezeichnung "fetter Dienstag", der Tag, an dem man noch einmal so richtig zulangt, bevor es ans bewusste Darben geht. Wenn ich ihn mir schon nicht als Tag für ausschweifende Feste zu eigen machte - vielleicht nehme ich diese Titelgeschichte zum Anlass, ihn als Auftakt zum Fasten neu zu entdecken!

Inhalte dieser Ausgabe

Titelthema © iStock / skynesher

(Ausschnitt) Mehr Köpfchen durch Verzicht 12 Mediziner raten dazu, hin und wieder auf Nahrung zu verzichten - und das nicht nur wegen der Fastenzeit. Aber warum soll eine Kalorienreduktion gesund sein?

Leserbriefe (kostenfrei) 19

Psychologie © iStock / frankiefotografie

(Ausschnitt) Reif für die Schule? 20 Viele Eltern von Fünfjährigen fragen sich, ob ihr Kind schon bereit ist für die 1. Klasse. Und auch Experten streiten über Vor- und Nachteile einer frühen Einschulung. "Ein Schulkind sollte seine Bedürfnisse gut äußern können" 24

Die Gehirn&Geist-Infografik Gipfel auf dem Lebensweg 26 Mit 30 geht es abwärts, so die verbreitete Ansicht. Doch wie Psychologen herausfanden, steckt der gesamte Lebenslauf voller Höhepunkte – eine Auswahl an Bestleistungen.

Psychologie © Springer

(Ausschnitt) Zeit für Zweisamkeit 28 Quantität und Qualität der gemeinsamen Zeit von Paaren leiden unter Stress. Vor allem Arbeit, digitale Medien und Kinder in den ersten Lebensjahren belasten die Partnerschaft. © fotolia / yarlander

(Ausschnitt) Tu mir weh! (kostenfrei) 34 Peitsche und Fesselspiele im Schlafzimmer gelten manchem als pervers. Dabei sind die meisten Sadomasochisten ganz normal.

Kopfnuss 40

Hirnforschung © ESA/IPEV/PNRA / A. Salam

(Ausschnitt) Einsam und doch nie allein 42 Wie reagiert das Gehirn auf Isolation im Weltraum? Das untersuchte der Neurowissenschaftler Stefan Schneider am Beispiel einer Forschungsstation in der Antarktis.

Gute Frage! Warum werden Finger im Wasser schrumpelig? 48

Hirnforschung © iStock / jojo64

(Ausschnitt) Entscheidung mit Augenmaß 50 Wie trifft das Gehirn eine Entscheidung? Nicht nur die Großhirnrinde, auch der evolutionär alte Hirnstamm hat bei der Wahl zwischen Ja oder Nein ein wichtiges Wörtchen mitzureden.

Medizin © iStock / KatarzynaBialasiewicz

(Ausschnitt) Psychiatrie im Wohnzimmer 60 Ein neues Gesetz bringt das "Home Treatment" bei seelischen Erkrankungen voran. Wie funktioniert die Psychotherapie in den eigenen vier Wänden – und wie wirksam ist sie? © iStock / SanyaSM

(Ausschnitt) Botschaften mit Unterton 66 Säuglinge schreien, um auf sich aufmerksam zu machen – etwa wenn sie hungrig sind. In ihren Lauten finden Forscher aber auch Hinweise auf gesundheitliche Probleme. © photocase / Seleneos

(Ausschnitt) Gefangen in der Unwirklichkeit 72 Die Welt fühlt sich surreal an, der eigene Körper fremd: Wer eine Depersonalisation und Derealisation erlebt, merkt, wie brüchig unsere Selbstwahrnehmung ist.

Hirschhausens Hirnschmalz © Frank Eidel

(Ausschnitt) Stimmt so 90 Ob wir etwas für wahr halten oder nicht, hängt davon ab, wie oft wir es schon mal gehört haben. Ob die Sache jemals stimmte, spielt dabei kaum eine Rolle.