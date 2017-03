Vielleicht wäre ich mit einem anderen Instrument glücklich geworden. Meine Eltern meinten es ganz sicher gut. Als ich acht war und das Standardprogramm der örtlichen Musikschule – Glockenspiel und Blockflöte – sich dem Ende zuneigte, kauften sie ein Akkordeon. Ich sollte ein Instrument lernen, bei dem man auch singen kann, denn das tat ich schon als kleiner Junge gern und ausgiebig. So klug die Überlegung, so schwierig die sich entfaltende Beziehung: In mehr als fünf Jahren wöchentlichem Unterricht wurde ich nie warm mit meinem Schifferklavier. Während anderen das Spiel leicht von der Hand ging, war es für mich meist nur eine lästige Pflicht.