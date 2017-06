Ich bin mit Robin Williams aufgewachsen. Noch heute erinnere ich mich gut an seine urkomischen Verrenkungen als Außerirdischer in der Serie "Mork vom Ork", die um 1980 im Fernsehen lief. Einige Jahre später, zu Beginn meines Studiums, hinterließen seine Rollen in "Good Morning, Vietnam" und "Der Club der toten Dichter" bleibende Eindrücke. Ich freute mich immer, wenn ich ihn in einem neuen Film entdeckte, zuletzt in "Nachts im Museum", den ich zusammen mit meinen Kindern angesehen habe.