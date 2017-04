Auf mein Editorial in Heft 1.17 erhielt ich mehrere harsche Leserzuschriften. Tenor: "Spektrum" solle sich nicht in die Politik einmischen, sondern über Forschung berichten. Ich hatte an dieser Stelle gefordert, dass mehr Wissenschaftler den direkten Dialog mit der Öffentlichkeit suchen sollten, damit der gesellschaftliche Rückhalt für ihr Tun hier zu Lande nicht bröckelt. Denn der Stellenwert von Wissenschaft hängt bei den Menschen, die sie nicht selbst betreiben, nicht nur von den Erkenntnissen und Anwendungen ab, die sie hervorbringt, sondern auch von Vertrauen.

Jetzt mischt sich die Wissenschaft selbst in die Politik ein. Am 22. April wollen Forscherinnen und Forscher in zahlreichen Ländern für evidenz­basiertes Denken demonstrieren; auch bei uns sind in einem Dutzend Städten Kundgebungen geplant (www.marchforscience.de). Der Aufruf zum "March for Science" schallt aus den USA. Raus aus den Labors, ab auf die Straße! Die Kritik richtet sich unter anderem gegen die Wissenschaftspolitik der neuen US-Regierung. Man darf gespannt sein, wie viele Menschen sich den Veranstaltungen anschließen. Dass Wissenschaftler ihre Anliegen in öffentlichen Kundgebungen artikulieren, ist bereits ein Ausrufezeichen. Allerdings macht eine Massenversammlung noch keinen Dialog mit der Gesellschaft aus. Warten wir daher ab, wie sich das Projekt weiterentwickelt, hinter das sich in Deutschland sehr verschiedene Insti­tutionen wie die großen Wissenschaftsorganisationen, aber ebenso weltanschaulich geprägte Gruppierungen stellen. Bei allem Drang: Missionarisch sollte die Wissenschaft nicht auftreten. Das erschwert den Dialog – und passt nicht zu ihrem Wesen!

Eine Symbiose aus Glaube und Wissen stellte einst das Klosterzentrum Nalanda dar, das im 4. oder 5. Jahrhundert in Indien gegründet wurde. Auf dem Lehrplan standen neben buddhistischer Philosophie auch Logik und Medizin – was die Einrichtung zur ältesten Universität der Welt macht. Die Darstellung des Religionswissenschaftlers Max Deeg ab S. 18 ist Teil unserer neuen Serie "Kultbauten der Menschheit". Davor stellt ab S. 12 die Archäologin Marion Benz die mehr als 11 000 Jahre alten Ruinen auf dem Göbekli Tepe vor – imposante Symbole der Sesshaftwerdung des Menschen auf dem Gebiet der heutigen Südosttürkei.

Eine gute Lektüre wünscht Ihr

Carsten Könneker

Inhalte dieser Ausgabe

Editorial © Spektrum der Wissenschaft / fotoARTen

(Ausschnitt) Wissenschaft unter das Volk (kostenfrei) 3

Themen © Fouille Franco-Syrienne de Jerf el Ahmar, Codirection Danielle Stordeur et Bassam Jammous, Mission El Kowm-Mureybet du Ministère des Affaires Étrangères France

(Ausschnitt) Steinerne Symbole einer neuen Zeit 12 Vor mehr als 11 000 Jahren schufen Wildbeuter monumentale Kultstätten als Ausdruck eines dramatischen Gesellschaftswandels. © Max Deeg

(Ausschnitt) Die älteste Universität der Welt 18 Das indische Kloster Nalanda war einst eine Hochburg der Gelehrsamkeit, in der nicht nur die Lehren Buddhas zum Curriculum gehörten.

Springers EINWÜRFE Zukunftstechnik sucht spendable Kunden 31

Themen © Fernando Carbayo; mit frdl. Gen. von Ronald Sluys

(Ausschnitt) Invasion der Plattwürmer 32 Die weltweite Verschleppung exotischer Landplanarien, speziell aus Südost-asien und Neuseeland, bringt für die Land- und Forstwirtschaft Probleme. © mit frdl. Gen. der National MPS Society

(Ausschnitt) Verstopfung im Zellstoffwechsel 40 Neue Therapie­ansätze gegen lysosomale Speicherkrankheiten versprechen Erfolg. Einige davon überwinden sogar die Blut-Hirn-Schranke. © iStock / Eraxion

(Ausschnitt) Mehr als der Mülleimer der Zelle 48 Störungen der Lysosomen verursachen nicht nur spezielle, eher seltene Stoffwechselerkrankungen. Sie spielen auch bei Alzheimer, Parkinson und Ebola eine Rolle.

Chemische Unterhaltungen © Gentex Corporation

(Ausschnitt) Intelligente Fenster aus Berliner Blau 52 Ein altbekannter Farbstoff ermöglicht es, Glas elektrisch abzudunkeln und wieder aufzuhellen. Das gelingt sogar im Heimversuch.

Themen © Ilvy Njiokiktjien für Quanta Magazine

(Ausschnitt) Gegenwind für die dunkle Materie 56 Viele kosmische Objekte verhalten sich rätselhaft. Mit seinem neuen Ansatz belebt ein Physiker eine alte Debatte über mögliche Erklärungen.

Schlichting! © iStock / Pavliha

(Ausschnitt) Elektrisierender Sand 64 Sandkörner in einem Sturm können sich bei Zusammenstößen gegenseitig aufladen und starke elektrische Felder erzeugen.

Leserbriefe Leserbriefe (kostenfrei) 94

Futur III Irgendwann geht alles kaputt 96

Vorschau Vorschau Spektrum der Wissenschaft Juni 2017 (kostenfrei) 98