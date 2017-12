Noch vor ein paar Jahren waren sie völlig out: künstliche neuronale Netze. Kaum jemand hielt sie für mehr als ein zwar akademisch interessantes, aber praktisch wenig nutzbringendes Konzept - eine Sackgasse der Computerentwicklung, bei der die Orientierung am biologischen Vorbild in die Irre geführt hatte. Nach ersten Anläufen seit dem Zweiten Weltkrieg und in den 1960er Jahren sowie einigen Reanimationsversuchen ab den 1980er Jahren schien damit Anfang des Jahrtausends der Hype um Rechner aus schichtweise angeordneten, Nervenzellen nachempfundenen Schaltelementen endgültig vorbei zu sein. Zu viele in sie gesetzte Hoffnungen hatten sich nicht erfüllt; hinzu kam der Black-Box-Charakter solcher Systeme, bei denen man weder einzelne Verarbeitungsschritte detailliert vorgeben kann noch überhaupt so richtig versteht, was in ihnen eigentlich abläuft. Wie sollte man dann die Funktionsweise zielgerichtet verbessern können?