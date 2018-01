Zugegeben: Ich kann nicht besonders gut einparken. Ich gehe mal davon aus, dass das der mangelnden Übung geschuldet ist - in den verwinkelten Straßen von Heidelberg komme ich schneller mit dem Fahrrad voran. Doch wenn ich nach dem zweiten Anlauf immer noch 30 Zentimeter von der Bordsteinkante entfernt stehe, denkt sich der eine oder andere Passant sicher: typisch Frau!

Geschlechterklischees gehören wohl zu den hartnäckigsten Vorurteilen überhaupt. Und das, obwohl es natürlich ebenso viele Gegenbeispiele gibt, etwa rational denkende Frauen oder Männer, die stundenlang über ihre Gefühle reden. Seit Jahrzehnten suchen Neurowissenschaftler nach dem berühmten kleinen Unterschied im Gehirn. Ende 2013 schien er endlich gefunden: Eine Gruppe von US-Forschern maß im weiblichen Gehirn eine stärkere neuronale Verknüpfung zwischen den beiden Hirnhälften, bei Männern dafür eine engere Vernetzung innerhalb der Hemisphären. "Das Frauenhirn tickt wirklich anders" war sogleich in den Nachrichten zu vernehmen. Kritiker warfen der Studie methodische Mängel vor - der Unterschied sei schlicht durch die jeweilige Gehirngröße begründet.

Unsere Titelgeschichte ab S. 12 räumt mit dem Mythos vom "weiblichen Gehirn" auf. Laut neueren Studien gleicht unser Denk­organ einem bunten Mosaik aus sowohl männlichen als auch weiblichen Merkmalen, die sich je nach Situation verändern und anpassen. Der Artikel bildet zugleich den Auftakt zu einer dreiteiligen Serie zum Thema Mann und Frau. In der nächsten Ausgabe erfahren Sie dann, wa­rum Frauen häufiger von Depressionen und Ängsten betroffen sind und Männer eher zu Alkoholmissbrauch neigen.

Einen außergewöhnlichen Exkurs in diesem Heft wagt der Philosoph David Hommen. Seine Frage: Können wir dadurch, dass wir nicht handeln, etwas verursachen? Sehen wir etwa tatenlos zu, wie ein Mensch ertrinkt, sind wir zumindest moralisch für seinen Tod verantwortlich. Aber auch kausal? Das kommt ganz darauf an, sagt Hommen. Eine Unterlassung sei eine "latente Handlungsmöglichkeit", wir können also nur unterlassen, was wir prinzipiell tun können. Was das wiederum für unsere Verantwortung bedeutet, lesen Sie ab S. 20.

Titelthema © Peshkova / Getty Images / iStock

(Ausschnitt) Die Legende vom weiblichen Gehirn 12 Hartnäckig hält sich der Glaube, Männer und Frauen hätten verschiedene Gehirne. Laut Studien gleicht jedoch jedes Gehirn einem Mosaik aus männlichen und weiblichen Merkmalen.

Philosophie © Gehirn&Geist

(Ausschnitt) Die Wirkung des Nichts 20 Können wir dadurch, dass wir nicht handeln, etwas verursachen? Philosophen, warum unsere Verantwortung viel weiter reicht, als wir glauben.

Psychologie © bbbrrn / Getty Images / iStock

(Ausschnitt) Ein Gedächtnis für die Zukunft 26 Menschen vergessen häufig, etwas zu erledigen, was sie sich eigentlich fest vorgenommen hatten. Schuld ist das fehleranfällige prospektive Gedächtnis. © napatcha / Getty Images / iStock

(Ausschnitt) Eltern hinter Gittern 30 Kinder, bei denen Vater oder Mutter im Gefängnis sitzen, tragen ein hohes Risiko, später selbst straffällig zu werden. Ein Elterntraining in der Haft soll dem entgegenwirken. © Gehirn&Geist / Martin Burkhardt

(Ausschnitt) Armer kleiner Albert 38 Wie man einem Kleinkind Ängste antrainiert, zeigte der Psychologe John B. Watson 1920 in einem umstrittenen Experiment. Es wurde zu einem Meilenstein des jungen Behaviorismus.

Hirnforschung © Tutye / Getty Images / iStock

(Ausschnitt) Nasentier Mensch 42 Wissenschaftler hielten den menschlichen Geruchssinn lange Zeit für unterentwickelt. Sie haben sich getäuscht! Manche Gerüche erschnüffeln wir sogar besser als Hunde.

Gute Frage! © Altayb / Getty Images / iStock

(Ausschnitt) Warum werden wir oft wach, kurz bevor der Wecker klingelt? 50 Unser Aufwachen hängt vom Zusammenspiel des Nucleus suprachiasmaticus, ein Nervenknoten im Gehirn, des zirkadianen Rhythmus der Zellen und der Ausschüttung von Cortisol ab.

Hirnforschung © inhauscreative / Getty Images / iStock

(Ausschnitt) Gefahr im Weltall 52 Kosmische Strahlung schädigt das Gehirn und beeinträchtigt so vielleicht die Denkleistung von Astronauten. Macht das geplante Mars-Missionen unmöglich?

Medizin © OSTILL / Getty Images / iStock (Symbolbild mit Fotomodellen)

(Ausschnitt) Die Stecknadel im Genhaufen 62 Trotz aufwändiger Studien lässt sich bislang kein einzelner Erbfaktor für ­Schizophrenie ­ausmachen. Die Forscher müssen ihre Suche ­entscheidend erweitern. © fcscafeine / Getty Images / iStock

(Ausschnitt) Psychische Störung? Völlig normal! 70 Viele Studien unterschätzen die Verbreitung psychischer Leiden: Nur bei einem von fünf Menschen bleibt die Seele ein Leben lang gesund. © franckreporter / Getty Images / iStock

(Ausschnitt) Virtuelle Therapie gegen Schmerzen 74 Ausflüge in virtuelle Welten können helfen, chronische Beschwerden zu lindern. Damit ließe sich auch der Missbrauch von Opioiden eindämmen.

Bücher und mehr Bücher und mehr (kostenfrei) 81

Hirschhausens Hirnschmalz © Frank Eidel

(Ausschnitt) Errare humanum est (kostenfrei) 90 Gut miteinander zu reden und Konflikte auszutragen, kann man lernen.