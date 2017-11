Welches sind die großen Fragen an die Wissenschaft? Gemeinsam mit der Redaktion von "Zeit Online" fragten wir das die Nutzer im September. Mehr als 1500 Menschen reichten ihre Vorschläge ein, darunter recht konkrete wie "Warum werden Menschen von Musik emotional angesprochen?" oder "Was muss wirklich getan werden, um die Biosphäre der Erde vor der Zerstörung zu bewahren?". Die meis­ten Eingaben berührten jedoch jahrhundertealte, fast schon philo­so­phi­sche Probleme, und diese ließen sich in fünf Komplexe zusammenfassen: Warum gibt es das Universum? Woher kommt das Leben? Was ist Bewusstsein? Wird es jemals Weltfrieden geben? Und: Könnten wir einmal unsterblich sein? In der Woche vom 16. bis zum 20. Oktober haben wir diese fünf "allergrößten Fragen" der Reihe nach auf www.zeit.de/grosse fragen mit Forscherinnen und Forschern diskutiert. Rede und Antwort standen hierbei die Wissenschaftsblogger der "SciLogs", der Blog-Plattform von "Spektrum der Wissenschaft", die wir vor zehn Jahren gegründet haben (www.scilogs.spektrum.de).