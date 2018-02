Der Denkfehler der 'Reichsbürger'

2017 wurden laut BKA in Deutschland insgesamt 771 politisch motivierte Straftaten durch "Reichsbürger" begangen: durch Menschen, die glauben, die Bundesrepublik Deutschland gebe es nicht oder sie sei illegitim. Häufig führen diese Überzeugungen ihre Anhänger dazu, mehr oder minder amüsante "Maßnahmen" zu ergreifen und zum Beispiel ihr Nummernschild kopfüber am Auto anzuschrauben.

Durch ihre Onlinepräsenz und einige blutige Zwischenfälle stehen Reichsbürger inzwischen im Interesse der Öffentlichkeit. Dass manche von ihnen gefährliche und oft kriminelle Rechtsextremisten sind, dass ihre Überzeugungen abwegig sind und sich leicht widerlegen lassen, ist keine Sache der Philosophie. Allerdings können wir mit philosophischen Mitteln beschreiben, was der grundlegende Denkfehler ist, der die Überzeugungen dieser Menschen begleitet.

Personalausweis, Nummernschild, Urkunde oder Flagge sind Gegenstände, die für etwas stehen. Mein Personalausweis etwa steht unter anderem für meine deutsche Staatsangehörigkeit und meinen Hauptwohnsitz in Jena. Die deutsche Flagge steht für den deutschen Staat. Das Nummernschild steht dafür, dass (und wo) ein Fahrzeug zugelassen ist, eine Urkunde zum Beispiel für eine Eheschließung oder ein Gerichtsurteil.

Beamte sind nicht Harry Potter, der sich wegen undeutlicher Aussprache an den falschen Ort zaubert

Anders ist das etwa bei einer Nadelpuppe, wie sie angeblich in der "Voodoo-Zauberei" benutzt wird (Puppen, in die man als Schadzauber Nadeln hineinsticht, sind ursprünglich eine europäische Tradition und haben mit der Voodoo-Religion in Haiti und Louisiana nichts zu tun). Wenn ich an diese Magie glaube und sie korrekt praktiziere, dann steht das magische Objekt nicht nur für den, dem ich schaden möchte, sondern in gewissem Sinne ist es diese Person auch. Eine Nadel ins Herz der Puppe – und das Herz des betreffenden Menschen soll schmerzen.