Wenn man in der Wissenschaft auf eine Konstante stößt, dann wird es interessant. In der Physik weisen solche universalen und unveränderlichen Zahlen meistens auf eine fundamentale Erkenntnis hin. Als Albert Einstein beispielsweise im Jahr 1905 erkannte, dass sich der Wert der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum niemals ändert, egal wie schnell sich ein Beobachter bewegt, war das der Anstoß zu einer der größten Revolutionen in der Naturwissenschaft. In der Mathematik ist es dagegen nicht immer so einfach, die Bedeutung einer Konstanten zu erkennen.

Betrachten wir zum Beispiel diese Formel:

© Florian Freistetter (Ausschnitt) Brunsche Konstante

Es geht darin um so genannte "Primzahlzwillinge", also Primzahlen, deren Differenz genau 2 beträgt. 3 und 5 bilden so ein Paar, ebenso wie 5 und 7 oder 11 und 13. Dass es unendlich viele Primzahlen gibt, ist schon seit der Antike bekannt. Ob es aber auch unendliche viele Primzahlzwillinge gibt, weiß heute immer noch niemand.