Kiffen wird legal werden

"Weder intelligent noch zielführend" sei das Verbot von Cannabis, sagte der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), André Schulz, im Interview mit der "Bild". Er prognostiziere ein baldiges Ende der Kriminalisierung. Damit gibt der Funktionär einer Debatte neuen Schwung, die eigentlich längst entschieden sein sollte – denn sogar die Gründe, die vermeintlich ein Verbot rechtfertigen, sprechen für die Legalisierung.

Zuerst einmal bleibt festzustellen, dass das Gefahrenpotenzial von Cannabis lange Zeit drastisch übertrieben wurde; nicht zuletzt wohl auch, um das von Schulz als "willkürlich" bewertete Verbot zu rechtfertigen: Suchterkrankungen treten, wie Fachleute berichten, beim Kiffen deutlich seltener auf als bei anderen Drogen und haben meist geringere soziale und gesundheitliche Konsequenzen für die Opfer. Man darf diese Gefahr nicht unterschätzen, aber der Vergleich mit den legalen Drogen Alkohol und Nikotin zeigt, dass sich die gegenwärtige Rechtslage mit diesem Argument nicht rechtfertigen lässt.

Auch dass die geistigen Einschränkungen beim akuten Konsum zu langfristigen kognitiven Defiziten führen, ist zumindest strittig: Es gibt Studien, nach denen die geistige Leistung im Alter durch Kiffen stärker nachlässt. Andererseits führt Cannabis anscheinend bei den als besonders verwundbar geltenden Jugendlichen weder zu messbar sinkenden Intelligenzquotienten noch zu schlechteren schulischen Leistungen. Die Auswirkungen des Kiffens auf das Gehirn sind komplizierter als gedacht und lassen sich nicht zuverlässig von anderen Einflussfaktoren wie Alkoholkonsum oder dem sozialen Umfeld trennen.

Das Cannabis-Verbot ist medizinisch nicht begründbar

Vor allem aber würde eine Legalisierung die Chance bieten, zwei relativ neue Effekte zu bekämpfen. Zum einen steigt nach Ansicht von Fachleuten die Häufigkeit psychischer Probleme nach Cannabiskonsum seit einigen Jahren deutlich an. Zum anderen drängen synthetische Cannabinoide in den Markt, die weit potenter sind als der Naturstoff und deren Auswirkungen man nicht kennt – oft ist sogar unklar, um was für Stoffe es sich handelt.