Bei der globalen Mitteltemperatur entsteht das Problem bei der Mittelwertbildung. Jede Wetterstation misst natürlich den Absolutwert der Temperatur, also zum Beispiel 13,1 Grad oder minus 5,4 Grad. Das Problem: Temperaturen variieren durch die geografischen Gegebenheiten sehr stark von Ort zu Ort. Schon 100 Meter Höhenunterschied machen im Mittel 0,6 Grad Temperaturunterschied aus. Eine Wetterstation im Gebirge liefert daher nur einen für einen kleinen Umkreis gültigen Messwert. Es gibt bei Weitem nicht genug Wetterstationen, um alle lokalen Temperaturunterschiede gut zu erfassen. Die dadurch entstehende Ungenauigkeit im Ergebnis wird gründlich analysiert und mit angegeben – wie es immer in der Wissenschaft getan werden sollte und wie es jeder Physikstudent im ersten Semester lernt. So wissen wir, dass die globale Mitteltemperatur im Zeitraum von 1961 bis 1990 14,0 ± 0,5 Grad Celsius betragen hat. Sie ist also nur innerhalb einer Unsicherheitsspanne von etwa einem Grad bekannt.

Die klimatischen Veränderungen der Temperatur kann man dagegen viel genauer bestimmen: schon für die Monatsmittelwerte der globalen Temperatur auf plus oder minus einige hundertstel Grad genau. Das liegt einfach daran, dass Abweichungen der Monatsmitteltemperatur großräumig korreliert sind: wie Datenanalysen ergeben haben, über einen Radius von mehr als 1000 Kilometern. Mit anderen Worten: War es ein besonders milder Februar in Davos, dann galt dies höchstwahrscheinlich nicht nur in diesem Tal, sondern auch auf den benachbarten Bergen und weit darüber hinaus in den Alpen. Und zwar obwohl die Absolutwerte der Temperatur sich dort drastisch unterscheiden. Angesichts des Korrelationsradius von rund 1000 Kilometern reicht die vorhandene Dichte der Wetterstationen gut aus (mit wenigen Ausnahmen wie in der Arktis), um die Veränderungen der globalen Temperatur präzise zu erfassen.

Die Badezimmerwaage

Fassen wir zusammen: Wir können also sagen, dass die globale Temperatur im Zeitraum von 1961 bis 1990 im Mittel 14,0 ± 0,05 Grad Celsius betragen hat und dass sie im Jahr 2017 um 0,80 ± 0,05 Grad über der Temperatur dieser Basisperiode lag. Falsch wäre dagegen, den Wert von 2017 mit 14,80 ± 0,05 Grad anzugeben – denn hier wird die kleine Unsicherheitsmarge, die nur für die Anomalie gilt, mit dem Absolutwert verbunden, der viel ungenauer ist.

© NASA Earth Observatory, Jesse Allen (Ausschnitt) Temperaturanomalien | Abbildung 2: Auch bei aktuellen Wetterlagen ist es oft sinnvoller, Abweichungen von den Mittelwerten anzugeben als die absoluten Temperaturen. Diese Karte zeigt, welche Regionen Nordamerikas um den Jahreswechsel 2017/2018 wärmer oder kälter als normal waren.

Ein Alltagsbeispiel: Sie haben eine einfache alte Waage mit Sprungfeder. Da die Härte der Federn in der Produktion um ±5 Prozent streut, gibt der Hersteller an, dass die Waage auf ±5 Prozent genau misst. Sie wiegen sich, und die Waage zeigt 80,0 Kilogramm. Jetzt wissen Sie, dass Sie 80 ± 4 Kilogramm wiegen, also irgendwas zwischen 76 und 84 Kilogramm. Drei Monate später wiegen Sie sich wieder, und die Waage zeigt 82,0 Kilogramm.

Richtig ist: Sie haben um 2,0 Kilogramm ± 5 Prozent, also um 2,0 ± 0,1 Kilogramm zugenommen. Sie können das auf 100 Gramm genau feststellen, obwohl Sie Ihr absolutes Gewicht nur auf 4 Kilogramm genau kennen. Ganz analog zum Problem mit der absoluten Temperatur.

Falsch ist: Sie wiegen jetzt 82,0 ± 0,1 Kilogramm. (Genauso falsch, wie die Temperatur in 2016 mit 14,83 Grad Celsius anzugeben.)

Nutzlos ist die Aussage, dass Sie vorher 80 ± 4 Kilogramm wogen und jetzt 82 ± 4 Kilogramm, weil eine solche Angabe bedeutet, dass Sie angesichts der 4 Kilogramm Unsicherheit nicht einmal wissen, ob Sie nun zu- oder abgenommen haben. Sie verschweigt, wie genau Sie die Differenz kennen.

Jetzt wiegen Sie sich am selben Tag, an dem Ihre Waage 82,0 Kilogramm angezeigt hat, bei Ihrem Arzt. Dessen Waage zeigt aber nur 79,5 Kilo.