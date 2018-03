Im August 1845 besuchte Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen, die neu errichtete Sternwarte der Universität in Bonn und begrüßte den Astronomen angeblich mit den Worten: "Na, was gibt es Neues am Himmel?" Wie kolportiert wird, bekam er zur Antwort: "Kennen Majestät das Alte schon?"

In dieser Kolumne ist es schöne Tradition, neue und besondere Studien auf ihren Wert für unseren Alltag hin abzuklopfen. Heute möchte ich ausnahmsweise mal eine "alte" Studie von 2004 vorstellen, die nach meiner Ansicht viel zu wenig gewürdigt wird. Ja, ich gehe sogar noch weiter zurück: Eines meiner großen Vorbilder ist Viktor Frankl. Wegen seiner jüdischen Herkunft kam er 1942 ins KZ – und er überlebte. Auf der Basis seiner Erfahrungen begründete er später die Logotherapie, nach der es sinnvoll ist, sich mit dem Sinn (griechisch: logos) des Lebens und Leidens zu beschäftigen. Denn Menschen sind selbst unter den widrigsten Umständen in der Lage, ihrer Situation einen Sinn abzutrotzen.

Frankl verabredete mit anderen KZ-Häftlingen, sich jeden Tag einen Witz zu erzählen, und erklärt im Nachhinein, die gezielte Beschäftigung mit Humor habe ihn davor bewahrt, aufzugeben. Frankl ist für mich einer der bedeutendsten Psychologen und ein Wegbereiter all dessen, was heute unter dem Stichwort "Resilienz" oder "posttraumatisches Wachstum" verhandelt wird.

Viele Jahre später wurde die Welt von den Anschlägen des 11. September 2001 in New York erschüttert. Da kaum ein anderer Ort ein so dichtes Netz an Psychotherapeuten besitzt, konnte man in der Folge gut beob­achten, wie Menschen mit einem solchen Trauma fertigwerden. Der Therapieforscher George Bonanno fand so heraus, dass sich bei den meis­ten Betroffenen die akute Stressreaktion nach drei Monaten legte. Viele, die anfangs gar nicht darüber reden wollten und erst später mit Freunden oder der Familie ihre Erfahrungen teilten, fühlten sich im Schnitt besser als jene, die sich therapeutisch mit dem Erlebten auseinandergesetzt hatten.