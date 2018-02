Soweit die Theorie. In der Praxis verhält sich das Ganze noch ein wenig komplizierter. Selbst wenn Sie Hochsprungweltrekordler wären, wäre es Ihnen in dem fallenden Aufzug nur schwer möglich, nach oben zu hüpfen. Schuld daran ist wieder einmal Albert Einstein. Einstein beschäftigte sich in der Allgemeinen Relativitätstheorie lange und intensiv mit dem Phänomen "Gravitation". Unter anderem fand er dabei heraus, dass Schwerkraft und Beschleunigung praktisch dasselbe sind. Die Folge dieses sogenannten Äquivalenzprinzips ist, dass auf einen Menschen in einem Fahrstuhl, der sich im freien Fall befindet, keinerlei Kraft einwirkt. Die Beschleunigung, mit der die Kabine nach unten saust, ist exakt gleich groß wie die Gravitation, die auf den Fahrstuhl einwirkt. Ein Mensch in einem solchen Fahrstuhl befindet sich demnach in der absoluten Schwerelosigkeit! Natürlich nur bis zum schmerzhaften Aufprall.

Das wirklich Verrückte an der Sache ist, dass man in einem solchen System keinerlei Möglichkeit hat, herauszufinden, ob man sich gerade mit irrsinniger Geschwindigkeit im freien Fall eines Gravitationsfeldes befindet, oder ob man vollkommen bewegungslos im schwerelosen Weltall schwebt. Die physikalischen Gesetze sind in beiden Fällen identisch. Und dies ist sogar zigfach experimentell nachgewiesen worden – sollten Sie einmal nach Bremen kommen, können Sie sich selbst davon überzeugen.

Dort befindet sich im Zentrum für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation einer von weltweit nur drei Falltürmen. Eine 110 Meter hohe, evakuierte Fallröhre, in der eine 80 Zentimeter breite Kapsel beinahe erschütterungsfrei nach unten fällt. Genau 4,74 Sekunden lang herrscht in der Kapsel eine Schwerelosigkeit, auf die man selbst in der Internationalen Raumstation ISS neidisch ist. Füllt man kleine Styroporkügelchen in die Kapsel, kann man mit Hilfe einer mitgeführten Kamera sehen, dass die Kügelchen tatsächlich vollkommen schwerelos im Raum umher schweben. Und genau diese Schwerelosigkeit würde uns im Fahrstuhl – oder in der Gondel – zusätzlich zum Verhängnis werden. Unter diesen Bedingungen wäre es nämlich ziemlich schwierig, uns ordentlich vom Fahrstuhlboden abzustoßen, um den Aufprall wenigstens ein bisschen zu minimieren. Andererseits: Ein paar kostbare Augenblicke in absoluter Schwerelosigkeit – wer hat das schon?

