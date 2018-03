Wenn heutzutage von gefährlichen Stoffen die Rede ist, geht es meist um Chemieunglücke, Pestizidskandale oder Dioxineier. Im Gegenzug gilt das, was die Natur hervorbringt, als gesund und lecker. Pustekuchen. In Wirklichkeit sind die fiesesten Gifte 100 Prozent "bio". Nüsse enthalten zum Teil Schimmelpilzgifte, Aflatoxine, die zu den stärksten Krebserregern gehören, die wir kennen. In Zwiebeln finden sich Furan-Derivate, die in höheren Dosen Leberschäden verursachen. Champignons beinhalten Krebs erregende Hydrazine. In Brokkoli findet man Glukosinolate, die die Nieren schädigen. Aber die Himbeere toppt alles: Mit ihren verschiedenen Aldehyden und Ketonen, diversen Säuren, Kohlenwasserstoffen und dem leberschädigenden Kumarin ist sie praktisch das Tschernobyl unter den Nahrungsmitteln. Würde ein großer Lebensmittelkonzern eine Himbeere künstlich herstellen, die dieselbe Zusammensetzung enthielte wie eine natürliche, würden sich vermutlich die Mitglieder von Foodwatch demonstrativ bei REWE an die Obsttheke ketten.

Natürlich soll hier nicht die Wirkung von Pestiziden verharmlost werden. Denn sie sind zweifelsfrei hochtoxische Substanzen. Doch innerhalb der Europäischen Union sind die Richtlinien und Grenzwerte sehr streng, und so stellen sie für den Verbraucher kein Risiko dar.

Nach einer Studie des Biochemikers Bruce N. Ames sind in Gewicht gemessen nur 0,01 Prozent aller gesundheitsgefährdenden Stoffe chemischen Ursprungs, also durch Menschenhand gemacht. Es ist unglaublich, aber 99,99 Prozent aller Giftstoffe produzieren Pflanzen ganz von selbst! Warum tun sie das? Welches Interesse hat eine Kartoffel, uns das Leben mit Alkaloiden, Arsen und anderen gruseligen Zusatzstoffen schwer zu machen? Nun, eine Kartoffel ist ja auch nur ein Mensch – zumindest von ihren Grundbedürfnissen her: Sie will stressfrei leben und dabei ihre Gene weitergeben. Eine Couch-Potato eben. Das kann sie aber nur, wenn sie nicht gefressen wird. Auch wenn es viele anders sehen: Eine Kartoffel ist nicht zwingend auf der Welt, um uns in Form von Chips, Gratin oder Pommes satt zu machen.

Um sich vor Feinden zu schützen, hat die Natur eine Vielzahl von Strategien entwickelt. Kaninchen und Gazellen schlagen Haken, Maulwürfe und Mäuse suchen Schutz in unterirdischen Gängen. Opossums und Beamte stellen sich bei Gefahr sogar tot. Natur bedeutet knallharten Krieg ums Überleben. Das finden wir beim Pandabären süß, beim Kolibakterium eklig. Das rangiert beim Kuschelfaktor ganz weit hinten. Aber unter dem Mikroskop sind auch seine Haare zu sehen. Möglicherweise hat so ein Kolibakterium sogar Gefühle. Wer weiß.