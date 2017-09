Fitch, W. T. et al.: Monkey Vocal Tracts are Speech-Ready. In: Science Advances 2, e1600723, 2016

Lieberman, P. H. et al.: Vocal Tract Limitations on the Vowel ­Repertoires of Rhesus Monkey and Other Nonhuman Primates. In: Science 164, S. 1185-1187, 1969

Boë, L.-J. et al.: Evidence of a Vocalic Proto-System in the Baboon (Papio papio) Suggests Pre-Hominin Speech Precursors. In: PLoS One 12, e0169321, 2017