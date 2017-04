Endlich den inneren Schweinehund überwinden: In diesem Fitnessratgeber animieren die Sportmediziner und Sportwissenschaftler Klaus-Michael Braumann und Jan Schröder sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene dazu, sich mehr zu bewegen. Den Autoren gelingt es, die vorgestellten Übungen mit verständlichen Erklärungen und Fotos gut nachvollziehbar darzustellen. So wirken sie dem bei solchen Ratgebern verbreiteten Problem entgegen, dass die Leser das Training falsch ausführen. Kurze Exkurse in die Sportmedizin erklären fachlich fundiert, warum mehr Bewegung wichtig ist. Die Autoren betonen hier, dass es vorrangig um Gesundheit und nicht um einen athletischen Körper geht. Als praktisch erweist sich das handliche Format – der Band lässt sich leicht unterwegs mitnehmen, was durchaus beabsichtigt ist, da die Autoren auch einige Übungen für das Büro vorstellen. Diese übersichtlich zusammen­zufassen, hätte allerdings so manches Blättern vermieden.