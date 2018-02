AlphaZero schlägt weltbesten Schachcomputer

Der selbstlernende Algorithmus "AlphaZero", eine generalisierte Version des Go-Champions "AlphaGo Zero", hat nun auch eine übermenschliche Spielstärke im Schach erreicht. Dabei benötigte das Programm nur vier Stunden, um das Spiel zu meistern. In 100 Partien schlug AlphaZero das bisher stärkste Schachprogramm "Stockfish 8" mit 64 : 36. Außerdem lernte die Software ebenfalls das asiatische Brettspiel Go sowie das japanische Schach Shogi und schlug dort andere Computerprogramme genauso überzeugend.

Die besten Schachprogramme sind spezialisierte Systeme, deren Analysesoftware über Jahrzehnte entwickelt wurde und die ausschließlich für Schach geeignet sind. AlphaZero verfolgt hingegen einen anderen Ansatz, der schon AlphaGo Zero zum Erfolg führte: Der Algorithmus kennt nur die Grundregeln und beginnt, ausgehend von Zufallszügen, gegen sich selbst zu spielen. Auf der Basis der jeweiligen Ergebnisse bewertet das Programm seine Züge und lernt so sehr schnell, welche Strategien am besten funktionieren.