Alexander Lipton und Alex "Sandy" Pentland

Alexander Lipton ist Gründer und Geschäftsführer des privaten Forschungsinstituts StrongHold Bank Labs sowie einer der Gründer der Forschungsinitiative "Connection Science" am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Er arbeitete in leitenden Positionen für die Bank of America und unterhielt Gastprofessuren an der University of Oxford und dem Imperial College London. Im Jahr 2000 war er erster Preisträger des Quant of the Year Award. Alex "Sandy" Pentland arbeitet als Professor am MIT, ist einer der meistzitierten Autoren im Fachgebiet Computerwissenschaft und Mitglied der U.S. National Academies.