Ja, das ist das Buch, von dem alle gehört, das aber wohl nur wenige gelesen haben: Charles Darwins "Über die Entstehung der Arten" (On the Origin of Species). Es liegt jetzt neu aufbereitet in adaptierter deutscher Übersetzung vor – illustriert mit wunderbaren Fotos und Abbildungen aus Darwins Werken, mit Gemälden und historischen Karikaturen. Auszüge aus seiner Auto­biografie, seinen Reise­beschreibungen und Briefen gesellen sich hinzu. Heraus kommt ein mächtiger Band, der seine Leser fordert, aber großartige Lektüre bietet …