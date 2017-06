Seit dem 17. Jahrhundert sind Materialforscher fasziniert von den so genannten Bologneser Tränen: Sie entstehen, wenn geschmolzenes Glas aus etwa 20 Zentimeter Höhe in ein Wasserbad tropft und dabei von außen nach innen erstarrt. Der Kopf der kaulquappenförmigen Glastropfen wird dadurch so hart, dass er Schläge mit einem Hammer übersteht. Knickt man hingegen den dünnen Schwanz der Gebilde mit einer Zange ab, zersplittert der ganze Glaskörper in ein feines Pulver …