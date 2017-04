Balzarotti, F. et al.: Nanometer Resolution Imaging and Tracking of Fluorescent Molecules with Minimal Photon Fluxes. In: Science 355, S. 606–612, 2017

Weisenburger, S. et al.: Cryogenic Optical Localization Provides 3D Protein Structure Data with Angstrom Resolution. In: Nature Methods 14, S. 141–144, 2017