Literaturtipps

Aust, N.: In Sachen Homöopathie: Eine Beweisaufnahme. Web-Site-Verlag 2013

Eine Orientierungshilfe zu den Grundlagen und der ­Wirksamkeit der Homöopathie

Mukerji, N.: Die 10 Gebote des gesunden ­Menschenverstands. Springer, Berlin und Heidelberg 2017

Unser Autor über die Grundsätze vernünftigen Denkens

Quellen

Ernst, E.: What Does the "best" Evidence Tell us? In: The Medical Journal of Australia 192, S. 458-460, 2010

Kaptchuk, T. J. et al.: Placebos without Deception: A Randomized Controlled Trial in Irritable Bowel ­Syndrome. In: PLoS One 5, e15591, 2010

Mathie, R. T. et al.: Randomised Placebo-Controlled Trials of Individualised Homeopathic Treatment: ­Systematic Review and Meta-Analysis. In: Systematic Reviews 3, 142, 2014