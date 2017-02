Adler, J. et al.: Altered Orientation of Spatial Attention in Depersonalization Disorder. In: Psychiatry Research 216, S. 230-235, 2014

Giesbrecht, T., et al.: Skin Conductance and Memory Fragmentation after Exposure to an Emotional Film Clip in Depersonalization Disorder. In: Psychiatry Research 177, S. 342-349, 2010

Hunter, E. et al.: Attributions, Appraisals and Attention for Symptoms in Depersonalisation Disorder. In: Behaviour Research and Therapy 53, S. 20-29, 2014

Hunter, E. et al.: The Epidemiology of Depersonalisation and Derealisation. In: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 39, S. 9-18, 2004

Jay, E.-L. et al.: Ventrolateral Prefrontal Cortex Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Depersonalization Disorder: A Consecutive Case Series. In: Psychiatry Research 240, S. 118–122, 2016

Mantovani, A. et. al.: Temporo-parietal junction Stimulation in the Treatment of Depersonalization Disorder. In: Psychiatry Research 186, S. 138-140, 2011

Michal, M. et al.: Prevalence, Correlates, and Predictors of Depersonalization Experiences in the German General Population. In: The Journal of Nervous and Mental Disease 197, S. 499-506, 2009

Noyes, R., Kletti, R.: Depersonalization in Response to Life-threatening Danger. In: Comprehensive Psychiatry 18, S. 375-384, 1977

Owens, A. P. et al.: Abnormal Cardiovascular Sympathetic and Parasympathetic Responses to Physical and Emotional Stimuli in Depersonalization Disorder. In: Frontiers in Neuroscience 9, 10.3389, 2015

Sierra, M., David, A. S.: Depersonalization: A Selective Impairment of Self-Awareness. In: Consciousness and Cognition 20, S. 99–108, 2011

Sierra, M. et al.: Depersonalization Disorder and Anxiety: A Special Relationship? In. Psychiatry Research 197, S. 123-127, 2012

Sierra, M. et al.: Depersonalization in Psychiatric Patients: a Transcultural Study. In: The Journal of Nervous and Mental Disease, 194, S. 356-361, 2006

Sierra, M. et. al.: Depersonalization Disorder and Anxiety: a Special Relationship? In: Psychiatry Research, 197, S. 123-127, 2012

Sierra, M., Berrios, G. E.: The Phenomenological Stability of Depersonalization: Comparing the old with the new. In: The Journal of Nervous and Mental Disease 189, S. 629-636, 2001

Sierra, M., Berrios, G.: The Cambridge Depersonalisation Scale: A new Instrument for the Measurement of Depersonalisation. In: Psychiatry Research 93, S. 153-164, 2000

Sierra-Siegert, M., David, A. S.: Depersonalization and Individualism: The Effect of Culture on Symptom Profiles in Panic Disorder. In: The Journal of Nervous and Mental Disease 195, S. 989-995, 2007

Simeon, D. et al.: Feeling Unreal: A PET Study of Depersonalization Disorder. In: American Journal of Psychiatry 157, S. 1782-1788, 2000

Simeon, D. et al.: The Role of Childhood Interpersonal Trauma in Depersonalization Disorder. In: American Journal of Psychiatry 158, S. 1027-1033, 2001