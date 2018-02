Vor dem M-Block in der Straße der Bücher ließ ein Windstoß eine gebundene Ausgabe an der Bordsteinkante umhertanzen. Bibliobot Acht-Ef rollte hin und streckte seinen Greifer aus, aber die nächste Bö ließ den Roboter taumeln und schob das Buch noch ein Stück weiter.

Schließlich blieb es schräg an einem Bordstein liegen, so dass Acht-Ef es aufheben konnte. Das Buch war alt. Eine Schramme lief quer über die Vorderseite; der stramme purpurne Einband bestand aus einem Material, das den Hüllen glich, mit denen Menschen sich an kalten Tagen schützten. Der Kode auf dem Rücken gab an, wohin genau das Buch in einem der wettergeschützten Regale gehörte, welche die Straßenbahnhaltestellen, Telefonzellen und Nischen der Bücherstraße säumten. Doch Roboter Acht-Ef ignorierte ihn, sondern musterte die Vorderseite, wie er es über seine Kamera bei den Menschen beobachtet hatte. "Frankenstein", von Mary Shelley. Dieses Buch war jedenfalls ziemlich weit weg von seinem angestammten Ort im S-Block …