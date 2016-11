Der Archäochemiker Ernst Pernicka lehrt Archäometrie an der Universität Heidelberg und ist wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer der Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie gGmbH in Mannheim. Er leitete die Grabungen in Troja sowie die Aufarbeitung der Ergebnisse in den Jahren 2006 bis 2013. Die promovierten Archäologen Peter Jablonka und Magda Pieniążek vom Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters der Universität Tübingen sind langjährige Mitarbeiter im Troja-Projekt. Peter Jablonka nahm an den Grabungen ab 1987, Magda Pieniążek ab 1999 teil.