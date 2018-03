Bianchi, R. et al.: Burnout-Depression Overlap: A Review. In: Clinical Psychology Review 36, S. 28-41, 2015

BKK Gesundheitsreport 2010: Gesundheit in einer älter werdenden Gesellschaft. BKK Bundesverband, Essen 2010

Freudenberger, H. J.: Staff Burn-Out. In: Journal of Social Issues 30, S. 159-165, 1974

Illies, F.: 1913. Der Sommer des Jahrhunderts. Fischer, Frankfurt/M 2012

Kühner, C. et al.: Reliabilität und Validität des revidierten Beck-Depressionsinventars (BDI-II). In: Der Nervenarzt 78, S. 651-656, 2007

Maske, U. E. et al.: Häufigkeit und psychiatrische Komorbiditäten von selbstberichtetem diagnostiziertem Burnout-Syndrom. In: Psychiatrische Praxis 10.1055/s-0034-1387201, 2015

Maslach, C. et al.: The Maslach Burnout Inventory Manual. 3rd Edition. Consulting Psychologists Press, Palo Alto 1996

Wittchen, H.-U., Jacobi, F.: Die Versorgungssituation psychischer Störungen in Deutschland. Eine klinisch-epidemiologische Abschätzung anhand des Bundes-Gesundheitssurveys 1998. In: Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 44, S. 993-1000, 2001