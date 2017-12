Kevin Lauderdale schreibt Essays und Arti­kel für die "Los Angeles Times". Seine Erzählungen sind in mehreren Bänden der Anthologie "Strange New Worlds" erschienen.

"Willkommen in der Datenverarbeitung der Galaktischen Konföderation. Bitte nennen Sie Ihren Namen."

Das Wesen hinter dem Schalter – es gab hier tatsächlich Schalter, sogar so tief im Herzen der Galaxis – sah aus wie ein riesiger grüner Bär mit schwarzen Flossen auf dem Rücken. Marta nahm an, dass es eine Sie war. Der Übersetzer erzeugte jedenfalls eine weibliche Stimme.

"Botschafterin Marta Rilla-Chen", antwortete Marta klar und deutlich. "Vom diplomatischen Korps der Erde." Sie sprach hier vor, um der Konfö­deration die Akkreditierungsunterlagen vorzulegen. Aber die Zeremonie fand nicht etwa in einem Thronsaal statt oder in einer feierlich geschmückten Halle. Marta stand in einer Art Amt; die zahlreichen Schalter und flimmernden Lichter erinnerten sie an die Neonröhren einer Straßenverkehrsbehörde – wäre da nicht der verwirbelte Kern der Galaxis hinter den Fenstern gewesen und die unterschiedlichen Spezies von Außerirdischen rundum. Trotzdem fragte sie sich unwillkürlich, ob nicht einige von diesen anstanden, um Strafzettel zu bezahlen …