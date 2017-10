Frank Broadwell schaute hinaus auf den bewölkten Himmel, als "Ma­rine One" zur Landung auf der Insel Mazzorbo ansetzte, direkt neben der ­Kirche Santa Cate­rina. Ben Tyler, der zu seinem Stab gehörte, beugte sich vor. "Mr. President, was tun wir hier draußen? Ich hätte erwartet, dass uns der Papst in Rom empfängt, im Vatikan, im Petersdom oder so."

Broadwell seufzte. Ihn beschäftigten wichtigere Probleme. "Schon gut, Ben. Seine Heiligkeit meidet öffentliches Aufsehen. Er steht ungern im Rampenlicht."

Bens Handy meldete sich. Er lauschte ein paar Sekunden, nickte und lächelte. "Gute Nachrichten, Sir. MacIntyre gibt eine Pressekonferenz. Ihm ist wohl ein entscheidender Durchbruch gelungen." …