Andreas Kammerer interessiert sich seit 1967 für Astronomie. Seit 1974 ist er Mitglied in der Vereinigung der Sternfreunde e. V. (VdS), von 1992 bis 2003 leitete er die Fachgruppe Kometen. In "Sterne und Weltraum" publiziert er regelmäßig Beiträge.

© Gerald Rhemann

(Ausschnitt)

Die Zahlen vorneweg: Bis Mitte Mai 2017 hatten 51 im Jahr 2016 entdeckte und erstmals wiederentdeckte Kometen eine offizielle Bezeichnung erhalten. Hinzu kommen weitere 173 Objekte, welche die beiden Sonnensonden SOHO und STEREO registrierten. Es handelt sich bei ihnen nahezu ausschließlich um kleinste Kometenfragmente in unmittelbarer Sonnennähe. Die extrem dichte Annäherung an das Zentralgestirn überstehen sie nur in den seltensten Fällen. Bislang sind sie ohne Bezeichnung, weil sich ihre Bahnelemente auf Grund von mangelnder Finanzierung noch nicht berechnen ließen. Insgesamt wurden 2016 also 224 Kometen entdeckt oder wiederentdeckt – merklich weniger als in den vorangegangenen Jahren.

Mitglieder der Fachgruppe Kometen (FGK) der deutschlandweiten Vereinigung der Sternfreunde e. V. (VdS) beobachteten im Berichtsjahr insgesamt 115 Kometen – allerdings nur neun davon visuell. Die wesentli­chen Daten zu den 38 Schweif­sternen, die heller als 16 mag wurden, stehen unter www.sterne-und-weltraum.de/artikel/1463769 zum Herunterladen bereit …