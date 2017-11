Haben Sie noch nie vom Satz von Lindemann-Weierstraß gehört? Dann gehören Sie zur überwältigenden Mehrheit im Land. Der Satz handelt von algebraischen Zahlen, und denen begegnet man außerhalb des Mathematikstudiums eher selten.

Mit den rationalen Zahlen (Brüchen) hat man sich in der Schule schon früh einigermaßen arrangiert. Als nächstes musste man sich daran gewöhnen, dass die Quadratwurzeln sich nicht durch Brüche ausdrücken ließen; und noch ein bisschen später gab es die reellen Zahlen, die so wild sind, dass auch die Wurzelzeichen im Allgemeinen nicht helfen. Algebraische Zahlen umfassen Brüche, Wurzeln und noch etliches mehr, sind aber nicht ganz so anarchisch wie der Rest der reellen Zahlen, die zur Abgrenzung "transzendent" genannt werden …