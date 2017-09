Quellen

Fish, R. et al.: Bacteriophage Treatment of Intransigent Diabetic Toe Ulcers: A Case Series. In: Journal of Wound Care 25, S. 27-33, 2016

D’Hérelle, F.: Sur un microbe invisible antagoniste des bacilles dysentériques. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l‘Académie des Sciences 165, S. 373–375, 1917; On an Invisible Microbe Antagonistic Towar Dysenteric Bacillii. In: Research in Microbiology 58, S. 553-554, 2007

Moelling, K., Broecker, F.: Fecal Microbiota Transplantation to Fight Clostridium difficile Infections and other Intestinal Diseases. In: Bacteriophage 6, e1251380, 2016

Sarker, S. A. et al.: Oral Application of Escherichia coli Bacterio­phage: Safety Tests in Healthy and Diarheal Children from Bangladesh. In: Environmental Microbiology 19, S. 237-250, 2017

Literaturtipps

Mölling, K.: Supermacht des Lebens. Reisen in die erstaunliche Welt der Viren. C.H.Beck, München 2015

Lebendig, spannend und gut verständlich erzählte Forschung

Moelling, K.: Viruses. More Friends than Foes. World Scientific Publishing, Singapur 2017

Erweiterte und aktualisierte englische Fassung der deutschen Ausgabe