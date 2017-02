© Kokichi Sugihara, Meiji University

(Ausschnitt)

Glauben Sie, das Foto zeigt zwei verschiedene Dächer? Irrtum, das obere ist lediglich das Spiegelbild des unteren. Was Sie sehen, ist tatsächlich ein und derselbe Mini-Carport. Er ist Teil einer Reihe verblüffender Objekte, die Kokichi Sugihara vom Institut für angewandte Mathematik der Meiji-Universität in Tokio entwickelt hat. Das Besondere an Sugiharas Gebilden: Je nach Blickwinkel erscheinen sie völlig unterschiedlich geformt.

Das Garagendach, das von der einen Seite gewölbt und von der anderen wie eine Ziehharmonika aussieht, ist in Wirklichkeit eher flach. Da das zweidimensionale Abbild eines 3-D-Objekts ebenso wie die Ansicht aus einer einzigen Perspektive keine ausreichende Tiefeninformation liefert, trifft unser Gehirn eine falsche Annahme über die Form. Diese Fehlinterpretation fällt je nach Betrachtungswinkel unterschiedlich aus. Das Gehirn deutet hier die vordere Kante des Dachs so, als wäre sie senkrecht abgeschnitten; dabei liegt sie gar nicht in einer vertikalen Ebene. So entsteht der Eindruck von Wölbungen und Knicken, wo in Wahrheit keine sind. Noch besser kommt die Illusion in einem Video zur Geltung, das Sie hier ansehen können.