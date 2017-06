Startseite » IT/Tech » Eine Armee virtueller Schläferagenten

Magazin | 21.06.2017 | Teilen

Login Dieser Artikel ist Abonnenten von Spektrum der Wissenschaft frei zugänglich. Social Bots : Eine Armee virtueller Schläferagenten Londoner Forscher haben per Zufall ein riesiges Netzwerk automatisierter Twitterprofile entdeckt. Von wem sie erstellt wurden und was ihr Zweck ist, stellt Experten jedoch vor ein Rätsel. Eva Wolfangel Eva Wolfangel ist Wissenschaftsjournalistin in Stuttgart.

© Juan Echeverria, Shin Zhou, UCL; Echeverria, J., Zhou, S.: Discovery, Retrieval, and Analysis of ’Star Wars’ botnet in Twitter. In: arXiv:1701.02405, 2017, fig. 3a

(Ausschnitt)