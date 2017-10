Am 11. März 1437 tauchte über Asien ein neuer Stern auf. Zur Verblüffung koreanischer Himmelsbeobachter verschwand der helle Punkt am Rand des Sternbilds Skorpion jedoch nach zwei Wochen wieder. Heutige Astronomen vermuten, dass damals in unserer Milchstraße eine Nova-­Explosion stattfand. Bei dieser saugt ein Weißer Zwerg wasserstoffhaltiges Gas von einem sonnenähnlichen Nachbarn ab und sammelt es in einer Akkretionsscheibe. Irgendwann stürzen große Mengen dieser Materie auf die Oberfläche des Zwergsterns und zünden so eine thermonukleare Explosion, die bis zu eine Million Mal heller ist als ein gewöhnlicher Stern …