Gerhard Vollmer ist promovierter Physiker, Philosoph und Mitbegründer der evolutionären Erkenntnistheorie. Er hat ein umfangreiches Sammelwerk geschaffen und darin 58 Disziplinen behandelt, die allesamt durch die Theorie beeinflusst worden sind. In diesem Buch nimmt er seine Leser mit auf eine ausgedehnte Reise durch solche Fachrichtungen: von Anthropologie über Didaktik, Finanz­theorie, Psychologie und Soziologie bis hin zur Theologie.

Aufgeteilt ist das Werk in vier Abschnitte. Der erste "Über Evolution" handelt über die Theorie im Allgemeinen, der zweite "Darwin in den Wissenschaften" über den berühmten Naturforscher und den Evolutionsgedanken in den einzelnen wissenschaftlichen Fachgebieten …