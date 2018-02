Blickt man unter einem sehr flachen Winkel auf eine Doppelglasscheibe, so sieht man mit etwas Glück Farbschlieren. Besonders geeignet dazu sind einerseits Balkontüren oder andere Fenster, die bis zum Boden reichen, sowie an­dererseits Dachfenster. Im ers­teren Fall tritt man dicht an die Scheibe heran und schaut an ihr hinab. Oder man klappt ein Dachfenster mit Isolierglas steil nach oben und blickt daran hoch (siehe Bild rechts oben). Noch einfacher – allerdings wesentlich kleinflächi­ger – bekommt man die Farb­erscheinungen zu sehen, wenn man eine Außen­jalousie nur so weit herunterlässt, dass Spalte zwischen den La­mellen bleiben und schmale Streifen Sonnenlicht auf die Scheiben fallen. Dann kann man ganze Gruppen von Spaltbildern auf der Jalousie sehen. Alternativ lässt sich das hindurchgehende Licht beispielsweise mit einem Bogen Papier auffangen …